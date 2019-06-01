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Американка выиграла в скретч-лотерею четыре раза за день

Американка выиграла в скретч-лотерею четыре раза за день

Жительница американского штата Мэриленд выиграла более 250 тыс. долл. в мгновенную скретч-лотерею.

Известно, что победительнице 71 год. Уточняется, что ей попалось 4 выигрышных лотерейных билета подряд.

“Сначала я купила два лотерейных билета, и оба оказались выигрышными – я выиграла 500 долл. и 1 тыс. долл. Потом я купила еще два билета – и снова выиграла: 50 долл. и 250 тыс. долл.”, – рассказала она.

Женщина покупала лотерейные билеты в городе Фредерик. Она не планирует тратить деньги до выхода на пенсию.

По материалам УНН
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