Американка выиграла в скретч-лотерею четыре раза за день

Жительница американского штата Мэриленд выиграла более 250 тыс. долл. в мгновенную скретч-лотерею.

Известно, что победительнице 71 год. Уточняется, что ей попалось 4 выигрышных лотерейных билета подряд.

“Сначала я купила два лотерейных билета, и оба оказались выигрышными – я выиграла 500 долл. и 1 тыс. долл. Потом я купила еще два билета – и снова выиграла: 50 долл. и 250 тыс. долл.”, – рассказала она.

Женщина покупала лотерейные билеты в городе Фредерик. Она не планирует тратить деньги до выхода на пенсию.