Молдова отказалась платить России за газ для Приднестровья

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Молдова, которая ищет независимости от российского газа, не намерена платить РФ за голубое топливо, поставленное Приднестровскому региону. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.
“Долг Приднестровского региона за газ – это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это – долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать”, – заявил Додон в интервью телеканалу NTV-Moldova.
Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который совершил визит в Молдову, а также побывал в Приднестровье. Как заявил Додон, “проблему поставок газа нужно обсуждать в комплексе, и самым серьезным образом”.
“Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья”, – сказал Додон.
Он напомнил также, что договор с российским “Газпромом” на поставки газа в Молдову истекает 1 января 2020 года, а “правительство не думает о том, как подписать новый договор”.
“Я знаю, что министр экономики Кирилл Габурич написал письмо “Газпрому”. Но никто не ведет никаких переговоров. А вопросы есть – и по тарифам, и по условиям поставок, и т.д. … Проблема газа – это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться”, – добавил Додон.
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