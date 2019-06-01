Межбанк: весь вторник валютный рынок лихорадило

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Весь вторник валютный рынок лихорадило. Настрой межбанка на увеличение курсовых колебаний был подкреплен уже с самого начала сессии – с уровня вчерашнего закрытия 27,06/27,10 гривен доллар с 10 утра котировался уже в пределах 27,20/27,23. Спрос существенно превышал предложение, экспортеры придерживали валюту, а спекулянты активно разгоняли новую волну повышения котировок. К 11 часам доллар подорожал до 27,22/27,24 гривен,а к полудню достиг отметки 27,22/27,25 и продержался в этих пределах до обеда. Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2334 гривны за доллар. Многие операторы рынка отмечали рост спекулятивной составляющей по формированию курса при активном содействии нерезидентов.
Мы далеки от “теории заговоров”, но то, что к росту котировок в день аукциона по размещению ОВГЗ иностранцы и спекулянты приложили свои финансовые ручки – это точно.
Крупным клиентам-покупателям приходилось мириться со складывающейся ситуацией и покупать валюту по текущим завышенным котировкам, что добавляло спекулянтам уверенности в эффективности их действий.
Но после обеда ситуация несколько изменилась. На единичных, но не всегда мелких сделках (некоторые лоты доходили до 500 тысяч долларов и более) продавцы стали активно предлагать валюту, а вот покупателей стало гораздо меньше. Межбанк вошел в стадию снижения активности с параллельным преобладанием предложения над спросом. На 15:00 котировки доллара просели до 27,10/27,14 гривен,а к завершению сессии они окончательно закрепились на отметке 27,11/27,15.
Поведение межбанка во вторник носило признаки явной раскачки рынка с элементами валютных ралли, и в конечном итоге рынок остался в подвешенном состоянии.
На логику и поведение финансистов еще повлияют предстоящие решения монетарного комитета НБУ по учетной ставке (мы считаем, что ее снизят на 0,25-0,5 % годовых в ближайшие дни), а также окончательные результаты сегодняшнего аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ (завтра по его результатам произойдет расчет между покупателями и Минфином).
Главные события 4 июня на межбанке:
1) Очередной активный разогрев рынка ( с утра котировки взлетели с вчерашних 27,06/27,10 сразу до стартовых 27,20/27,23) и затем после пика котировок 27,22/27,25 гривен за доллар к середине дня – дальнейшее падение курса до 27,11/27,15 гривен к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 27,2334 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 5 июня установлен на уровне 27,2069.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,10 / 27,14
евро – 30,47 / 30,52
российский рубль – 0,4152 / 0,4161
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1237 / 1,1238
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