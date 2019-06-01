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Возрождённый фотоаппарат «Зенит» поступил в продажу

Возрождённый фотоаппарат «Зенит» поступил в продажу

Холдинг «Швабе» объявил о начале продаж нового фотоаппарата знаменитого бренда «Зенит». Анонсированная в прошлом году модель «Зенит М» представляет собой дальномерную камеру, разработанную совместными усилиями Красногорского завода имени С. А. Зверева и немецкого производителя оптики Leica.

«Значение этого события для нас трудно переоценить. Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая её воплощением, наконец привела к главному — возможности её приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников “Зенита” и фотографов по всему миру. Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры, — принципиально новый виток в истории всего бренда», — заявил Вадим Калюгин, генеральный директор Красногорского завода имени С. А. Зверева.

«Зенит М» был разработан на базе Leica M (Type 240), получив ряд отличий в компонентной базе и программном обеспечении. Так, в нём используется объектив нового поколения Zenitar 35 mm f/1.0, разработанный и произведённый в России с применением отечественных компонентов и материалов.

По материалам 4PDA
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