“Эпицентр” использует ЭДО от Linkos Group. Лидеры рынка работают #БЕЗПАПЕРУ

25–26 мая на одной из лучших бизнес-площадок столицы, КВЦ “Парковый”, состоялся всеукраинский “Форсайт 1.9 Майбутні” — ІТ-конференция, посвященная цифровым возможностям обмена документами. Организатор события, разработчик известной программы M.E.Doc, компанія Linkos Group, вот уже 19 лет подряд создает программные решения для автоматизации документооборота для бизнеса и государства.

Главной темой конференции стал электронный документооборот и его векторы развития в цифровом будущем, что уже настало, и практические кейсы по внедрению. Инопланетные персонажи и роботы приветствовали гостей и участников события, создавая соответствующую атмосферу мероприятия, оформленного в стиле футуризма.

Среди приглашенных была компания “Эпицентр” — национальная сеть торговых гипермаркетов, которая является лидером розничной торговли в Украине: все для дома, сада и огорода. Ее представитель — Зоя Губенко, IT-директор, приняла участие в ЭДО TALKS, брифинге, посвященном внедрению электронного документооборота. Она поделилась собственными впечатлениями и опытом компании со сцены. Зоя ответила на вопросы Олеси Линник, управляющего партнера и основательницы Linkos Group, которая модерировала брифинг, и хорошо разбирается в теме е-документооборота.

— Почему “Эпицентр” решил отказаться от бумажного обмена первичными документами?

— У нас разветвленная сеть собственных магазинов и еще свой маркетплейс. Соответственно обмен первичными документами забирал очень много времени, не говоря уже про неудобства и немалые финансовые затраты. Бухгалтерия обратилась в наш департамент найти решения, которые могли бы хотя бы частично ускорить процессы обмена. И наш отдел ІТ начал поиск.

— Какое решение выбрали для внедрения е-документооборота и почему именно его?

Мы имеем много собственных программных разработок. Поэтому для нас важно было найти решение, под которое не пришлось бы их менять, которое бы бесшовно интегрировалось с нашими системами. Таким оптимальным вариантом для наших самописных программ стал АPI.ПТАХ от Linkos Group, предназначенный для комплексных проектов, требующих индивидуальных доработок. Для удобства коммуникации с контрагентами, также была выбрана программа M.E.Doc, которую использует большинство компаний на рынке. Мы стремились подстроиться под нужды своих клиентов.

ЭДО

1. Скорость обмена первичными документами. Не нужно ждать пока поступит документ получателю: отправил, и в течение минуты он уже у адресата.

2. Удобный доступ: электронный документ всегда под рукой, не затеряется среди остальных, как бумажный, и случайно испортить его, скажем, разлитым кофе невозможно.

3. Удобное хранение. Больше не нужно выделять отдельные помещения для хранения архива документов, ведь все они находятся в вашем ПК.

4. Экономично выгодно: существенное сбережение финансов компании, которые раньше ежемесячно тратились на бумагу, обслуживание принтеров и курьерские услуги.

— Есть ли дальнейшие планы развивать и внедрять безбумажные технологии?

— Да, конечно, есть. У нас много бухгалтеров, мы хотим, чтобы у каждого была единая квалифицированная электронная подпись (КЭП) на защищенном носителе, как сейчас того требует законодательство. И мы планируем использовать ваш КЭП от АЦСК “Украина”.

Как показывает опыт клиентов Linkos Group, рынок уже готов отказаться от бумажного документооборота и перейти на электронный формат обмена. Внедрить ЭДО сегодня можно легко и быстро, выбрав решение под индивидуальные потребности бизнеса. И для этого компаниям не нужно переучивать сотрудников и перестраивать привычные рабочие процессы. Практический опыт таких крупных компаний, как “Эпицентр”, это еще раз подтверждает.

Компания Linkos Group предлагает широкую линейку программных решений, учитывающих потребности в мобильности, удобстве и оперативности разных клиентов: от ФЛП до крупных холдингов. ЭДО – будущее, которое уже наступило.