В Киеве глава правления банка растратил восемь млн грн

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Глава правления столичного банка использовал служебное положение с целью предоставления кредита юридическому лицу с нарушением процедуры и нанес убытков на 8 млн грн.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Во время досудебного расследования выявилось, что злоумышленник не провел соответствующие банковские процедуры, из-за чего банк потерял 8 миллионов гривен.
В полиции рассказали, что глава правления незаконно подписал дополнительные соглашения к кредитному договору, не получив на это разрешение куратора.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Материалы уголовного производства с обвинительным актом направлено в суд.
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