В МЭРТ обнародовали актуальной реестр туроператоров

Минэкономразвития обнародовало актуальный реестр туроператоров, которые в полном объеме выполняют лицензионные условия.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук на своей странице в Facebook.
“Покупая билеты в райское место, убедитесь, что путь к нему не лежит через семь кругов туристического ада. Проще всего это сделать, проверив, включен ли ваш туроператор в актуальный реестр тех, которые выполняют лицензионные требования”, – говорится в сообщении.
Актуальный реестр туроператоров, по формальным признакам в полном объеме выполняющих требования лицензионных условий, можно посмотреть по ссылке..
Что нововведения дают туристам
Советы тем, кто сейчас в поиске туров:
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