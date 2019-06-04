В МЭРТ обнародовали актуальной реестр туроператоров

Минэкономразвития обнародовало актуальный реестр туроператоров, которые в полном объеме выполняют лицензионные условия.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук на своей странице в Facebook.

“Покупая билеты в райское место, убедитесь, что путь к нему не лежит через семь кругов туристического ада. Проще всего это сделать, проверив, включен ли ваш туроператор в актуальный реестр тех, которые выполняют лицензионные требования”, – говорится в сообщении.

Актуальный реестр туроператоров, по формальным признакам в полном объеме выполняющих требования лицензионных условий, можно посмотреть по ссылке. .

Что нововведения дают туристам

Уверенность: туроператор обязан проверять информацию об отправке рейса дважды – за 8 и за 2 часа до вылета,

Реальную информацию о предыдущих турах оператора: в случае задержки рейса на четыре и более часов туроператор должен размещать соответствующую информацию на своем сайте и направлять ее в органы лицензирования,

Безопасность: информация обо всех лицензированных турагентах с августа должна быть размещена на сайте туроператора.

Советы тем, кто сейчас в поиске туров: