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В МЭРТ обнародовали актуальной реестр туроператоров

В МЭРТ обнародовали актуальной реестр туроператоров

Минэкономразвития обнародовало актуальный реестр туроператоров, которые в полном объеме выполняют лицензионные условия.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук на своей странице в Facebook.

“Покупая билеты в райское место, убедитесь, что путь к нему не лежит через семь кругов туристического ада. Проще всего это сделать, проверив, включен ли ваш туроператор в актуальный реестр тех, которые выполняют лицензионные требования”, – говорится в сообщении.

Актуальный реестр туроператоров, по формальным признакам в полном объеме выполняющих требования лицензионных условий, можно посмотреть по ссылке..

Что нововведения дают туристам

  • Уверенность: туроператор обязан проверять информацию об отправке рейса дважды – за 8 и за 2 часа до вылета,
  • Реальную информацию о предыдущих турах оператора: в случае задержки рейса на четыре и более часов туроператор должен размещать соответствующую информацию на своем сайте и направлять ее в органы лицензирования,
  • Безопасность: информация обо всех лицензированных турагентах с августа должна быть размещена на сайте туроператора.

Советы тем, кто сейчас в поиске туров:

  • Обращайтесь только к надежным туроператорам, выполняющим лицензионные условия – это единственная гарантия, что отпуск не начнется со времени «отдыха» в аэропорту,
    Покупая тур через агента, убедитесь в его официальном сотрудничестве с туроператором, от имени которого продается продукт,
  • В случае невыполнения операторами лицензионных условий информируйте Министерство экономического развития и торговли.
По материалам Finance.UA
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