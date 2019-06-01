Акции Facebook, Google и Amazon обвалились из-за антимонопольной проверки

Акции крупнейших американских компаний обрушились после появления информации о расследовании Министерства юстиции США. Об этом пишет издание The Bell.

Больше всего упали акции Facebook — на 7,51%, их стоимость к моменту закрытия торгов на бирже Nasdaq составила $164,15. Акции холдинга Alphabet, которой принадлежит компания Google, подешевели на 6,12% — до $1 038,74, что стало минимумом с начала января 2019 года. Третьей пострадавшей компанией стала Amazon, ее акции упали на 4,64% — до $1 692,69.

Также снизились котировки других крупных участников. В частности, акции Microsoft упали на 3,1% — до $119,84, а Apple на 1,01% — до $173,3.

Это произошло на фоне сообщений о том, что Министерство юстиции США готовится к антимонопольному расследованию в отношении корпорации Google. Также стало известно, что власти США решили проверить, не нарушили ли антимонопольное законодательство Amazon, Apple и Facebook. Полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое займется Apple и Google.

Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США. Они намерены проверить деятельность тех же компаний — Amazon, Apple, Facebook и Google, а также других технологических гигантов, чтобы определить, не стали ли эти компании слишком крупными и влиятельными, угрожая тем самым честной конкуренции и интересам потребителей.