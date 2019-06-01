Смартфон вместо терминала: в Украине тестируют технологию приема платежей

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Компания Visa и Ощадбанк объединили усилия для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине и объявляют о начале тестирования уникального для Украины технологического решения Tap to Phone.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Технология, которая впервые презентуется в Украине и странах СНГ и Юго-Восточной Европы, призвана значительно расширить возможности приема электронных платежей и ускорить их масштабирование в интересах пользователей бесконтактных платежных средств, торгово-сервисных предприятий и банков.
Для чего нужна система Tap to Phone?
Для кого будет полезна технология:
Технология Tap to Phone значительно расширяет возможности приема бесконтактных платежей в сегментах малого и среднего бизнеса, превращая смартфон в POS терминал без дополнительного оборудования.
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