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Смартфон вместо терминала: в Украине тестируют технологию приема платежей

Смартфон вместо терминала: в Украине тестируют технологию приема платежей

Компания Visa и Ощадбанк объединили усилия для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине и объявляют о начале тестирования уникального для Украины технологического решения Tap to Phone.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Технология, которая впервые презентуется в Украине и странах СНГ и Юго-Восточной Европы, призвана значительно расширить возможности приема электронных платежей и ускорить их масштабирование в интересах пользователей бесконтактных платежных средств, торгово-сервисных предприятий и банков.

Для чего нужна система Tap to Phone?

  • Tap to Phone от Visa и Ощадбанка позволяет превратить смартфон на базе Android с NFC-модулем в POS-терминал без дополнительного оборудования.
  • Это решение позволит упростить ведение малого и среднего бизнеса: предприниматели смогут значительно расширить сеть приема бесконтактных платежей, увеличить свою клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.

Для кого будет полезна технология:

Технология Tap to Phone значительно расширяет возможности приема бесконтактных платежей в сегментах малого и среднего бизнеса, превращая смартфон в POS терминал без дополнительного оборудования.

По материалам Finance.UA
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