США призывают суд отклонить запрос Huawei

Прокуратура США обратилась в суд с требованием отклонить просьбу Huawei раскрыть подробности запроса правительства об отводе ведущего адвоката компании Джеймса Коула (James Cole). Коул защищает интересы Huawei по уголовному делу, в котором она обвиняется в мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций США.

В прошлом месяце прокуратура потребовала отстранения адвоката Huawei Джеймса Коула от ведения дела в связи с тем, что он ранее был чиновником №2 в Министерстве юстиции США, а это влечёт за собой риски конфликта интересов.

Прокуратура заявила, не раскрывая подробностей, что Коул, занимавший до 2015 года должность заместителя генерального прокурора, представлял правительство в рамках соответствующего расследования. Huawei, в свою очередь, попросила разрешения суда ознакомиться с подробностями «чрезмерно» отредактированного требования властей США об отстранении адвоката от ведения данного дела.