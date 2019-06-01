В метро хотят сделать 4G

Мобильный оператор Киевстар собирается запатентовать торговую марку “Качественный 4G уже в метро”.

Об этом говорится в реестре торговых марок Украинского института интеллектуальной собственности.

Читайте также: Когда технология 5G заработает полноценно – прогноз экспертов

Заявку подали 16 апреля на финансовые услуги, телеком и рекламу. Ее уже приняли к регистрации.

Сейчас в киевском метро ловит 2G сеть. Она доступна пользователям Киевстар, Vodafone, lifecell.