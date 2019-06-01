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В метро хотят сделать 4G

В метро хотят сделать 4G

Мобильный оператор Киевстар собирается запатентовать торговую марку “Качественный 4G уже в метро”.

Об этом говорится в реестре торговых марок Украинского института интеллектуальной собственности.

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Заявку подали 16 апреля на финансовые услуги, телеком и рекламу. Ее уже приняли к регистрации.

Сейчас в киевском метро ловит 2G сеть. Она доступна пользователям Киевстар, Vodafone, lifecell.

По материалам Газета по-Украински
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