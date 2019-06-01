В метро хотят сделать 4G

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Мобильный оператор Киевстар собирается запатентовать торговую марку “Качественный 4G уже в метро”.
Об этом говорится в реестре торговых марок Украинского института интеллектуальной собственности.
Читайте также: Когда технология 5G заработает полноценно – прогноз экспертов
Заявку подали 16 апреля на финансовые услуги, телеком и рекламу. Ее уже приняли к регистрации.
Сейчас в киевском метро ловит 2G сеть. Она доступна пользователям Киевстар, Vodafone, lifecell.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На европейских рынках цена на газ упала на 20%Вчера, 15:14 - 1816 9
С 1 июля будут действовать новые правила получения посылок из-за рубежа6 ч. назад - 10414 7
Курятина в Украине вдвое дешевле свинины8 ч. назад - 564 6
В Украине появились дороги европейского качества - НовакВчера, 14:51 - 1819 4
Водители бойкотируют заправки: покупают меньше бензина и все больше автогазаВчера, 19:01 - 10106 3
С 1 июля будут действовать новые правила получения посылок из-за рубежа6 ч. назад - 10414 7
Водители бойкотируют заправки: покупают меньше бензина и все больше автогазаВчера, 19:01 - 10106 3
Самые большие и самые низкие средние зарплаты в разных сферахВчера, 17:05 - 4501
В Минсоцполитики объяснили, когда приходят платежки получателям субсидии с "минусом"5 ч. назад - 3277
НБУ: Приватбанк нарушил закон о финмониторингеВчера, 15:08 - 2681
Apple представила новую версию iOSОколо часа назад - 77
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 558
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 3901 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1352
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4098 6