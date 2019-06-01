Monobank запускает выдачу карт Visa

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Клиенты смогут получить карту Visa уже на текущей неделе в точках выдачи monobank.
“Мы стремимся предлагать своим клиентам максимальное количество преимуществ, и главное – дать потребителю возможность выбрать какой картой он хочет платить”, — заявляет о совместном проекте Ирина Староминская, Председатель Правления “Universal Bank”.
Привилегии, которые открываются для держателей карт Visa:
Для оформления платежной карты Visa, необходимо сказать о выборе Visa сотруднику точки выдачи карт monobank.
“Мы считаем, что сотрудничество с двумя компаниями повышает, с одной стороны, устойчивость и рациональность бизнес-модели, а, с другой стороны, благотворно сказывается на клиентах, за счет увеличения маркетинговых возможностей”, — отмечает Олег Гороховский, один из основателей monobank.
”Партнерство в рамках проекта monobank отвечает стратегии Visa, направленной на тесное взаимодействие с традиционными банками, финтеком и финансовыми институтами нового поколения в регионе стран СНГ и Юго-Восточной Европы. Visa и monobank объединяет общее видение развития индустрии электронных платежей в Украине – приносить инновационное платежные решения, тем самым качественно меняя платежный опыт потребителей. Мы приветствуем monobank – в числе наших уважаемых партнеров и надеемся, что результатом нашего сотрудничества станут новые продукты в новых для банка сегментах, благодарные клиенты и рост бизнеса», отметила Вера Платонова, Старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы
Ближайшей осенью в monobank планируют пополнить ассортимент карт именными и валютными картами Visa.
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