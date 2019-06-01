BlackBerry Messenger официально закрылся

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31 мая 2019 года индонезийская компания Emtek Group официально закрыла сервис обмена сообщениями BlackBerry Messenger (BBM) и приложение для него. Отметим, что эта компания владеет правами на систему с 2016 года и пыталась реанимировать её, но безуспешно.
«Мы вложили наши сердца, чтобы сделать это [BBM] реальностью, и мы гордимся тем, что мы создали на сегодняшний день. Тем не менее технологическая отрасль очень подвижна, так что, несмотря на наши значительные усилия, старые пользователи перешли на другие платформы, а новых пользователей оказалось сложно привлечь», — заявили разработчики.
При этом компания открыла для личного пользования свой корпоративный мессенджер с встроенным шифрованием BBM Enterprise (BBMe). Приложение доступно под Android, iOS, Windows и macOS.
Правда, бесплатным оно будет только в течение первого года, а затем стоимость составит $2,5 за шестимесячную подписку. Учитывая, что многие мессенджеры сегодня предлагают шифрование по умолчанию и бесплатно, в BBMe нет особого смысла. Скорее всего, формальную новинку выберут только ярые поклонники BBM и, собственно, BlackBerry.
В своё время, в начале 2000-х, компания была «законодателем мод» в плане смартфонов. Тогда BlackBerry считалась топовым брендом для бизнесменов и политиков. В частности, смартфоном этого производителя пользовался Барак Обама, будучи президентом США. А в 2013 году смартфоны одобрили в Минобороны США для своих сотрудников. В 2016 году компания заявила, что больше не будет производить смартфоны и займётся только разработкой программного обеспечения. «Железо» же передали компании TCL
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