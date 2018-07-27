Китай вскоре начнёт выдачу лицензий на коммерческое использование 5G

Министерство промышленности и информатизации КНР объявило, что «вскоре будет предоставлять лицензии 5G для коммерческого использования». Об этом сообщило государственное информационное агентство Xinhua, не вдаваясь в подробности.
В конце 2018 года Пекин выдал лицензии трём государственным телекоммуникационным операторам Китая на проведение испытаний для развёртывания 5G-сетей. Однако регулятор пока не утвердил полное коммерческое развертывание сетей нового поколения.
Четыре месяца назад ресурс TechCrunch сообщил о планах Китая «в срочном порядке» начать коммерческое использование телекоммуникационных технологий следующего поколения в то время, когда Huawei, ведущий разработчик 5G-технологий в стране, уже столкнулась с растущим давлением на Западе.
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