Китай вскоре начнёт выдачу лицензий на коммерческое использование 5G

Министерство промышленности и информатизации КНР объявило, что «вскоре будет предоставлять лицензии 5G для коммерческого использования». Об этом сообщило государственное информационное агентство Xinhua, не вдаваясь в подробности.

В конце 2018 года Пекин выдал лицензии трём государственным телекоммуникационным операторам Китая на проведение испытаний для развёртывания 5G-сетей. Однако регулятор пока не утвердил полное коммерческое развертывание сетей нового поколения.

Четыре месяца назад ресурс TechCrunch сообщил о планах Китая «в срочном порядке» начать коммерческое использование телекоммуникационных технологий следующего поколения в то время, когда Huawei, ведущий разработчик 5G-технологий в стране, уже столкнулась с растущим давлением на Западе.