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BMW воссоздала с нуля потерянный концепт Garmisch 1970 года

BMW воссоздала с нуля потерянный концепт Garmisch 1970 года

Классический концепт Garmisch 1970 года, воссозданный с нуля, BMW представила на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Автомобиль, названный в честь баварского горнолыжного курорта, был построен в ателье Bertone, но пропал вскоре после премьеры на Женевском автосалоне.

Как и первый BMW Garmisch, воскрешённый вариант построили на базе BMW 2002 TIi. Дизайн демонстрирует новую радикальную стилистику конца 1960-х – начала 1970-х годов, начало которой положили итальянские ателье Bertone, Italdesign и Pininfarina. Автор оригинального BMW Garmisch – автомобильный дизайнер Марчелло Гандини. Его произведение оказало впоследствии значительное влияние на эволюцию фирменного дизайна немецкого концерна – и лично Поля Брака, который создал BMW 5 серии первого поколения.

Над автомобилем работали специалисты из BMW Group Design и отделения BMW Classic. Они сообща воссоздавали облик BMW Garmisch по архивным чёрно-белым снимкам, детали подсказывал сам Гандини. Он вспомнил, какого цвета был кузов и какие материалы использовались для отделки салона. Нынешний образец собрали в Турине – там же, где и когда-то был построен оригинальный Garmisch.

По материалам autonews.ua
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