7 кроссоверов, переживших усовершенствования

Компании часто отслеживают отзывы владельцев, чтобы совершенствовать модели. Обратная связь не всегда работает хорошо и не все производители прислушиваются к мнению потребителя, но большая часть из них все же идет на встречу покупателю. И последние новинки, пережившие перерождение, уже появились на рынке.
Hyundai Santa Fe — двухрядный кроссовер с новым дизайном и уникальным видом. Он был номинирован на звание «Лучшего автомобиля для покупки в 2019 году» за хорошие показатели в большинстве комплектаций. Впрочем, многие эксперты были также поражены посадкой и отделкой Hyundai. А больше всего — отменными технологиями, активными функциями безопасности и удобными креслами для четырех взрослых.
Volkswagen Tiguan
Опытные покупатели знают секрет VW Tiguan. Он ценен лаконичностью, технологичностью и немецкой надежностью. Вдобавок к добротной силовой установке и большему кузову производитель предоставляет ещё и гарантию – на 6 лет или 116 000 км – и это выделяет его среди конкурентов не менее сложившейся репутации.
BMW X3
Попадание этого роскошного автомобиля в список ожидаемых стало сюрпризом для всех. Баварский автопроизводитель довел его до уровня шикарных старших собратьев, привел образ к стилистике, повысил технологичность и экономичность моторов. Интерьер стал на уровень комфортнее, а управляемость доведена до совершенства. На него и раньше было мало нареканий, а теперь станет еще меньше.
Renault Kadjar
Один из доступных и желанных автомобилей на украинском рынке пережил перерождение. Теперь качество отделки стало значительно лучше, эргономика изменилась, машина едет тише. Появились новые возможности персонализации и системы помощи водителю.
Jeep Wrangler
Квадратный Jeep Wrangler неизменно популярен среди покупателей по одной простой причине: это икона стиля. И это первый ре-дизайн за более чем 10 лет. И тут явно усовершенствовали шумоизоляцию, на которую нарекали все время. Кроме того, он стал современнее и получил более качественную отделку салона.
Subaru Forester
Новый Subaru Forester просторен, эффективен и экономичен – и потому стал хитом среди читателей. Интерьер Forester 2019 года выпуска превзошёл все ожидания, и это даёт ему преимущества по сравнению с другими компактными кроссоверами. Он стал куда комфортнее в салоне и энергичнее в динамике.
Hyundai Tucson
Небольшой кроссовер Hyundai был хитом для бюджетных покупателей, которые искали автомобили с высокой посадкой. Больше всего автомобиль привлекает своей практичностью и лёгкостью управления. Теперь у него есть современный дизайн, салон на довольно высоком уровне и экономичные двигатели.
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