Назначен представитель президента в КСУ

В понедельник, 3 июня, Президент Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде Украины. Об этом говорится на сайте Администрации Президента.

В указе Зеленского говорится: “назначить Вениславского Федора Владимировича представителем Президента Украины в Конституционном суде Украины”.

Вениславский – доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета “Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого”. Возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату.

Напомним, 14 мая председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука уволили. В связи с этим Станислав Шевчук заявил, что 14 мая в стенах суда состоялся “антиконституционный переворот” и “захват государственной власти”. Он заявил, что за этой ситуацией стоит персонально Президент Украины Петр Порошенко и пообещал обратиться в суд и правоохранительные органы из-за событий в КСУ.