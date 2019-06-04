Киевлянам напомнили о новых социальных нормах на воду

С 1 мая произошли изменения социальных норм водоснабжения и водоотвода, компенсируемые государством через льготы и субсидии.
Об этом сказано в сообщении «Киевводоканала».
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Для пользования услугами по централизованному снабжению холодной водой установлены следующие нормативы:
Для пользования услугами централизованного водоотвода
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