Киевлянам напомнили о новых социальных нормах на воду

С 1 мая произошли изменения социальных норм водоснабжения и водоотвода, компенсируемые государством через льготы и субсидии.

Об этом сказано в сообщении «Киевводоканала».

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Для пользования услугами по централизованному снабжению холодной водой установлены следующие нормативы:



2 куб. метра на одного человека в месяц при наличии централизованного снабжения горячей водой,

3,6 куб. метра на одного человека в месяц при отсутствии централизованного снабжения горячей водой.

Для пользования услугами централизованного водоотвода