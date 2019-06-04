Microsoft обучила нейросеть необычным профессиям

Искусственный интеллект всё чаще находит применение в самых различных отраслях — от развлечений в социальных сетях до продвинутого монтажа анимации на основе нескольких статичных кадров. Не обошли нейросети стороной и творческие профессии.
На выставке ARTificial компания Microsoft рассказала о возможностях современных ИИ-алгоритмов и продемонстрировала достижения в различных областях искусства.
Одним из наиболее примечательных элементов выставки стал перформанс «НейроКандинский». Нейросеть Microsoft, прошедшая обучение на полотнах абстракциониста Василия Кандинского и музыкальных произведениях, которыми он вдохновлялся, нарисовала картину по мотивам песни «На заре» группы «Альянс».
Организаторы выставки продемонстрировали и другие творческие достижения ИИ, способного создавать разнообразные произведения искусства: картины, музыку и тексты. К примеру, на основе анализа 50 различных треков электронный композитор написал музыку и стихи для рождественской песни, а после обучения на текстах детских сказок и произведений Чехова попробовал свои силы в качестве писателя.
По завершении мероприятия посетителям предложили ознакомиться с несколькими текстами, картинами и музыкальными композициями и отгадать, какие из них созданы человеком, а какие — генеративной нейросетью Microsoft. В некоторых случаях определить автора без подсказки так и не удалось.
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