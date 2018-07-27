Samsung анонсировала несколько ноутбуков серии Notebook 7

Накануне открытия конференции WWDC 2019 компания Samsung анонсировала выпуск нескольких новых ноутбуков, которые во многом похожи на устройства Apple MacBook Pro.

Новые ноутбуки Samsung Notebook 7 доступны в виде моделей с дисплеями диагональю 13 и 15 дюймов. Многие конструктивные особенности этих моделей напоминают MacBook Pro. Это края с алмазной огранкой, широкие трекпады, тонкие рамки, металлический корпус с широкими выемками для удобного открывания дисплея и даже шрифт на клавиатуре и обоях рабочего стола.

Однако в плане технических характеристик новинки Samsung существенно отличаются от Apple MacBook Pro. Ноутбуки Samsung Notebook 7 оснащены дисплеями с Full HD разрешением, процессорами Intel 8-го поколения и оперативной памятью объёмом 8 ГБ. 15-дюймовая модель поддерживает возможность установки дополнительного твердотельного накопителя и опциональной дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX250. Вместе с тем, устройства Notebook 7 предлагают ряд интерфейсных разъёмов, чем не могут похвастаться MacBook Pro.

Пользователям доступны два порта USB 3.0, один порт USB-C, видео выход HDMI, слот microSD. В 13-дюймовой модели тачпад расположен по центру корпуса, а в 15-дюймовой версии из-за дополнительного блока цифровых клавиш тачпад смещён влево. Обе модели содержат сканер отпечатков пальцев (кнопка синего цвета на клавиатуре). Ноутбуки Samsung Notebook 7 поступят в продажу с 26 июля по цене от $999,99.