В Украине появится система мониторинга трудоустройства выпускников профтехов и вузов

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Министерство образования и науки совместно с Пенсионным фондом будет работать над созданием системы мониторинга трудоустройства выпускников учреждений высшего и профессионального образования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
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«Такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое он или она окончили, анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех поступающим и работодателям. Также это даст МОН более важные данные о качестве образования и возможностях, которые дают заведения, для корректировки образовательной политики», – пояснила Министр образования и науки Лилия Гриневич.
Она добавила, что МОН не может создать такую систему самостоятельно, поскольку для этого необходимо интегрировать реестры, которые находятся в ведении различных структур.
«Главное – это свод нашей Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд. Для этого нужно не только сотрудничество, но и изменения в законодательство. МОН уже разработал драфт этих изменений, но впереди еще согласования этого документа и принятие его Верховной Радой Украины», – отметила Лилия Гриневич.
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