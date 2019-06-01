Курятина в Украине вдвое дешевле свинины

Самым доступным мясом в Украине остается курятина. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В апреле 2019 стоимость 1 кг тушки курицы в среднем составляла 58,4 грн.

Вдвое дороже обходилась украинцам свинина – 116,1 грн за кг продукта.

Еще дороже – говядина. Стоимость 1 кг продукта в среднем составляла 128,5 грн.

Добавим, что с начала года в Украине подешевели все виды мяса. Так, курятина и говядина упали в цене на 16 коп. и 56 коп. на килограмме продукта, свинина – на 14 коп..

Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.

Доступная цена – конкурентное преимущество украинской курятины, благодаря которой она пользуется популярностью на внешних рынках.

По прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.