Самые большие и самые низкие средние зарплаты в разных сферах

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В первом квартале 2019 среднемесячная заработная плата украинцев выросла на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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В течение января-марта 2019 среднемесячная заработная плата в Украине составляла 9629 грн, что на 20,8% больше, чем в январе-марте 2018 года.
Наибольшую среднемесячную зарплату в первом квартале 2019 получали:
Самой низкой в первом квартале 2019 была среднемесячная зарплата в
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