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Самые большие и самые низкие средние зарплаты в разных сферах

Самые большие и самые низкие средние зарплаты в разных сферах

В первом квартале 2019 среднемесячная заработная плата украинцев выросла на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В течение января-марта 2019 среднемесячная заработная плата в Украине составляла 9629 грн, что на 20,8% больше, чем в январе-марте 2018 года.

Наибольшую среднемесячную зарплату в первом квартале 2019 получали:

  • Работники авиационного транспорта – 25 850 грн (на 19,6% меньше, чем годом ранее);
  • Сферы финансовой и страховой деятельности – 18 572 грн (на 17,9% больше);
  • Информации и телекоммуникации – 16 362 грн (на 24,9% больше).

Самой низкой в ​​первом квартале 2019 была среднемесячная зарплата в

  • сфере почтовой и курьерской деятельности – 5655 грн (на 17,9% больше, чем в первом квартале 2018)
  • временного размещения и организации питания – 6298 грн (на 14,8% больше);
  • здравоохранения и предоставления социальной помощи – 6442 грн (на 20,5% больше).

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По материалам Finance.UA
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