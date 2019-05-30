Приватбанк не смог продать свои нефтебазы

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На электронной торговой площадке OpenMarket 31 мая планировалось провести несколько аукционов по продаже нефтебаз, которые принадлежат Приватбанку, но торги не состоялись из-за отсутствия допущенных участников торгов. Об этом говорится в протоколах проведения данных торгов.
Как известно, на аукцион были выставлены 34 нефтебазы в пяти областях Украины:
Сообщается, что на 7 июня назначен второй аукцион по продаже десяти нефтебаз в двух областях: 9 нефтебаз в Житомирской области — 25,7 млн грн; 1 нефтебаза в городе бровары Киевской области — 4,6 млн грн.
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