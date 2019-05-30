0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Приватбанк не смог продать свои нефтебазы

Приватбанк не смог продать свои нефтебазы

На электронной торговой площадке OpenMarket 31 мая планировалось провести несколько аукционов по продаже нефтебаз, которые принадлежат Приватбанку, но торги не состоялись из-за отсутствия допущенных участников торгов. Об этом говорится в протоколах проведения данных торгов.

Как известно, на аукцион были выставлены 34 нефтебазы в пяти областях Украины:

  • 7 нефтебаз в Кировоградской области — 35,7 млн грн;
  • 2 нефтебазы в Хмельницкой области — 23 млн грн;
  • 10 нефтебаз в Сумской области — 18,3 млн грн;
  • 4 нефтебазы в Запорожской области — 10,9 млн грн;
  • 1 нефтебаза в Харьковской области — 2,5 млн грн.

Сообщается, что на 7 июня назначен второй аукцион по продаже десяти нефтебаз в двух областях: 9 нефтебаз в Житомирской области — 25,7 млн грн; 1 нефтебаза в городе бровары Киевской области — 4,6 млн грн.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.