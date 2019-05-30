Приватбанк не смог продать свои нефтебазы

На электронной торговой площадке OpenMarket 31 мая планировалось провести несколько аукционов по продаже нефтебаз, которые принадлежат Приватбанку, но торги не состоялись из-за отсутствия допущенных участников торгов. Об этом говорится в протоколах проведения данных торгов.

Как известно, на аукцион были выставлены 34 нефтебазы в пяти областях Украины:

7 нефтебаз в Кировоградской области — 35,7 млн грн;

2 нефтебазы в Хмельницкой области — 23 млн грн;

10 нефтебаз в Сумской области — 18,3 млн грн;

4 нефтебазы в Запорожской области — 10,9 млн грн;

1 нефтебаза в Харьковской области — 2,5 млн грн.

Сообщается, что на 7 июня назначен второй аукцион по продаже десяти нефтебаз в двух областях: 9 нефтебаз в Житомирской области — 25,7 млн грн; 1 нефтебаза в городе бровары Киевской области — 4,6 млн грн.