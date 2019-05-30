Евросоюз сравнил криптовалюты с евро

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На сегодняшний день общая рыночная капитализация криптоактивов составляет около 230 млрд евро. Она эквивалентна ВВП Финляндии и соответствует примерно 19% от общей стоимости банкнот и монет евро в обращении, сообщает Евростат.
К маю 2019 года насчитывалось более 2000 разновидностей криптоактивов (хотя подавляющее большинство из них не используется).
После введения в 2002 году в оборот евро достиг отметки в более чем 1,2 трлн евро для банкнот и около 29 млрд евро для монет на конец апреля 2019 года.
Стоимость криптоактивов также невелика по сравнению с пятью крупными компаниями, занимающимися цифровыми технологиями (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google – индекс FAANG), и составляет всего 8% от их рыночной капитализации. Биткоин составляет примерно 55% от общей рыночной стоимости криптовалют (май 2019 г.).
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