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Евросоюз сравнил криптовалюты с евро

Евросоюз сравнил криптовалюты с евро

На сегодняшний день общая рыночная капитализация криптоактивов составляет около 230 млрд евро. Она эквивалентна ВВП Финляндии и соответствует примерно 19% от общей стоимости банкнот и монет евро в обращении, сообщает Евростат.

К маю 2019 года насчитывалось более 2000 разновидностей криптоактивов (хотя подавляющее большинство из них не используется).

После введения в 2002 году в оборот евро достиг отметки в более чем 1,2 трлн евро для банкнот и около 29 млрд евро для монет на конец апреля 2019 года.

Стоимость криптоактивов также невелика по сравнению с пятью крупными компаниями, занимающимися цифровыми технологиями (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google – индекс FAANG), и составляет всего 8% от их рыночной капитализации. Биткоин составляет примерно 55% от общей рыночной стоимости криптовалют (май 2019 г.).

По материалам УБР
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