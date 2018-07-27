Чего украинцам ждать от доллара в июне

Доллар США в мае укрепился против большинства мировых валют. В Украине курс продажи безналичного доллара вырос в мае на 1,7% до 29,97 грн, наличного – на 0,9% до 26,98 грн. Курс продажи безналичного евро в Украине вырос на 1,7% до 29,97 грн, наличного – на 0,7% до 30,1 грн. Такие данные предоставили аналитики ГК Forex Club.

По прогнозам аналитиков, курс гривни в июне может колебаться в диапазоне 26,5-27,35 грн за доллар. Отметка 27 грн за доллар остается зоной консолидации спроса и предложения. В ближайшие месяцы, гривня перейдет в диапазон 27-28 грн за доллар, где и удержится до момента формирования нового правительства, считают эксперты.

“Наиболее болезненный вопрос для рынка – это спекулятивный спрос на гривню в связи с обсуждением возможности дефолта по украинским обязательствам. Ожидания и настроения нерезидентов, которые приобрели гривневые ОВГЗ на 41,8 млрд грн с начала года и создали сильное предложение валюты, меняются. Инвесторы закладывают дополнительные риски, и сужают лимиты вложений в украинские бумаги. Это значит, что после погашения бумаг они будут выходить из Украины, что создаст повышенный спрос на иностранную валюту”, – отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его мнению, спекуляции вокруг сотрудничества с МВФ не окажут сильного влияния на валютный рынок. У НБУ достаточно валютных резервов для прохождения долговой нагрузки в 2019 году, отмечает Шевчишин. Однако в 2020 году сотрудничество с МВФ будет наиболее важным фактором стабильности, подчеркивает эксперт.