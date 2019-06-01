Маск назвал стоимость будущего пикапа Tesla

Основатель компании Tesla Маск заявил, что Tesla выпустит свой электрифицированный пикап, который будет стоить дешевле $50 000.

По словам Маска, пикап «просто не может быть недоступным».

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«Мы не хотим, чтобы он был действительно дорогим. Я думаю, что стоимость должна начинаться с менее чем $50 000 – то есть должна быть максимальная начальная цена $49 000. В идеале – меньше. Он просто не может быть недоступным. Будут версии грузовика, которые будут дороже, но вы должны иметь возможность получить действительно отличный грузовик за $49 000». – подчеркнул глава Tesla.

Если заявленная цена не повысится до момента выхода машины на рынок, грузовик Tesla оставит далеко позади ближайших конкурентов, например, автомобиль Rivian r1t.

Хотя пикап должны представить уже в текущем году, о его внешности остается только догадываться.

«Это должно быть невероятно функционально с точки зрения дизайна, и выглядеть он должен потрясающе – но он не будет похож на обычные пикапы. Он будет выглядеть, будто из научно-фантастических фильмов», – заявил Маск.

Ранее глава Tesla Маск публиковал в своем блоге некоторые технические подробности о пикапе. Вероятно, он по умолчанию получит двухмоторное исполнение, а также подвеску, которая сможет самостоятельно адаптироваться к нагрузке.

Представить пикап Tesla должна уже этим летом, а купить его можно будет, скорее всего, в 2020 году.