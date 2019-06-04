В Украине вырос долг по зарплатам: у кого нет шансов на выплату

В Украине только за май на 6,2% вырос долг по зарплатам (до 2,6 млрд грн). Среди основных причин долгов – коррупция и неготовность к рыночной конкуренции. При этом после того, как предприятие объявляет себя банкротом, получить выплату крайне трудно.

Об этом рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

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Эксперт прокомментировал рост задолженностей по зарплатам в Украине: по данным Госстата, за апрель сумма долга предприятий перед работниками выросла на 6,2% и достигла 2,615 млрд грн.

“В Киеве одним из лидеров невыплат является завод “Арсенал”. В общем государственные предприятия лидируют в контексте невыплат и задержки зарплат”, – отметил он.

“С одной стороны, это связано с разными видами “откатов” и коррупцией по этим предприятиям. С другой стороны – есть и объективные причины. Когда предприятия не готовы к рыночным условиям. Они привыкли к государственным заказам и отсутстви. жесткой конкуренции” , – пояснил Несходовский.

Третья причина, уточнил он, заключается в ведении боевых действий на востоке Украины и касается предприятий в Луганской и Донецкой областях.

По словам Несходовского, в большинстве случаев задержанная зарплата рано или поздно выплачивается. Он напомнил, что за невыплату руководителям грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Однако в некоторых случаях существует вероятность, что с работниками не рассчитаются. Это касается предприятий, которые объявили себя банкротами.

“Если предприятие объявляет себя банкротом, то шансы (получить свои деньги. – Ред.) очень маленькие. Иногда даже продажа имущества предприятия не позволяет полностью покрыть ту задолженность, которая существует перед работниками”, – предупредил экономист.