В Украине вырос долг по зарплатам: у кого нет шансов на выплату

В Украине только за май на 6,2% вырос долг по зарплатам (до 2,6 млрд грн). Среди основных причин долгов – коррупция и неготовность к рыночной конкуренции. При этом после того, как предприятие объявляет себя банкротом, получить выплату крайне трудно.
Об этом рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.
Читайте также: В правительстве назвали среднюю зарплату в частном секторе
Эксперт прокомментировал рост задолженностей по зарплатам в Украине: по данным Госстата, за апрель сумма долга предприятий перед работниками выросла на 6,2% и достигла 2,615 млрд грн.
“В Киеве одним из лидеров невыплат является завод “Арсенал”. В общем государственные предприятия лидируют в контексте невыплат и задержки зарплат”, – отметил он.
“С одной стороны, это связано с разными видами “откатов” и коррупцией по этим предприятиям. С другой стороны – есть и объективные причины. Когда предприятия не готовы к рыночным условиям. Они привыкли к государственным заказам и отсутстви. жесткой конкуренции” , – пояснил Несходовский.
Третья причина, уточнил он, заключается в ведении боевых действий на востоке Украины и касается предприятий в Луганской и Донецкой областях.
По словам Несходовского, в большинстве случаев задержанная зарплата рано или поздно выплачивается. Он напомнил, что за невыплату руководителям грозит ответственность, вплоть до уголовной.
Однако в некоторых случаях существует вероятность, что с работниками не рассчитаются. Это касается предприятий, которые объявили себя банкротами.
“Если предприятие объявляет себя банкротом, то шансы (получить свои деньги. – Ред.) очень маленькие. Иногда даже продажа имущества предприятия не позволяет полностью покрыть ту задолженность, которая существует перед работниками”, – предупредил экономист.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина использует в четыре раза больше энергии, чем в среднем по ЕСВчера, 16:31 - 751 7
Расходы на зарплату аппарата Нафтогаза выросли в 10 раз с 2016 года - КистионВчера, 16:15 - 460 6
В Украине могут закрыться около 80% хостеловВчера, 11:48 - 1694 5
Украинской авиакомпании запретили летатьВчера, 10:02 - 3444 4
На украинских дорогах будут фрезеровать шумовые полосы (инфографика)Вчера, 20:44 - 583 3
Украинской авиакомпании запретили летатьВчера, 10:02 - 3444 4
Межбанк: коррекция курса доллара продолжитсяВчера, 11:09 - 2831
В Украине могут закрыться около 80% хостеловВчера, 11:48 - 1694 5
"Сотни миллиардов": ПриватБанк рассказал о долгах компаний КоломойскогоВчера, 11:03 - 1448
На строительство цементобетонной дороги в Полтавской области потратят 12 млрд грнВчера, 21:36 - 1298
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 922
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 882
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5313 8
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1540
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4858 9