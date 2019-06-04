В Киеве в метро будут устанавливать лифты

В столице с 1 сентября при реконструкции станций метро будут строить подъемники и лифты.Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
«Сегодня в Украине только несколько станций метро имеют хотя бы лифт на входе для того, чтобы человек с инвалидностью или мама с ребенком на коляске мог попасть внутрь. На этом безбарьерность метро заканчивается. В новых ДБН по проектированию метрополитенов мы прописали четкие обязанности ´ обязательные требования по созданию реального безбарьерной среды для всех, чтобы каждый человек мог удобно и комфортно пользоваться этим видом транспорта. Нормы начнут действовать уже осенью», – говорит он.
Требование по проектированию лифтов и подъемников вошла в новых государственно-строительных норм.
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