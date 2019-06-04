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В Киеве в метро будут устанавливать лифты

В Киеве в метро будут устанавливать лифты

В столице с 1 сентября при реконструкции станций метро будут строить подъемники и лифты.

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Украине только несколько станций метро имеют хотя бы лифт на входе для того, чтобы человек с инвалидностью или мама с ребенком на коляске мог попасть внутрь. На этом безбарьерность метро заканчивается. В новых ДБН по проектированию метрополитенов мы прописали четкие обязанности ´ обязательные требования по созданию реального безбарьерной среды для всех, чтобы каждый человек мог удобно и комфортно пользоваться этим видом транспорта. Нормы начнут действовать уже осенью», – говорит он.

Требование по проектированию лифтов и подъемников вошла в новых государственно-строительных норм.

  • поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;
  • на путях движения пассажиров в пределах станции необходимо предусматривать системы навигации, тактильные полосы и информуказатели промаркированные, информтаблички и указатели и звуковые ориентиры;
  • ширина дверей на входах и выходах станций должна составлять не менее 0,9 м;
  • на новых станциях – только грузопассажирские лифты, на реконструируемых существующих станциях разрешается дублировать лестницы специальными подъемниками.
По материалам Finance.UA
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