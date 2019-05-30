На европейских рынках цена на газ упала на 20%

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На минувшей неделе на европейских рынках существенно упала цена на газ. Об этом говорится в сообщении Украинской энергетической биржи.
“На голландском TTF цены с поставкой в выходные дни 1-2 июня установились на уровне 10 евро за мегаватт, что является самым низким значением с 2016 года. Общее снижение спотовых цен TTF с 29 мая составило около 20%. Данную тенденцию подхватили все ключевые европейские хабы, не только на спотовом, но и на фьючерсном рынке”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Западной Европе цены в четверг, 30 мая, снизились из-за роста среднесуточных температур и высокой мощности ветра, в результате чего рост мощности ветроэнергетики уменьшил спрос на газ для газовых электростанций, отметили на бирже.
Все это происходит на фоне заполненных хранилищ и стабильно высокого поступления американского сжиженного газа.
“В 2019 году мы наблюдаем аномальное снижение цены газа. Например, в октябре прошлого года котировки европейских хабов достигали 30 евро за мегаватт, сейчас – втрое меньше. Европа – это классический пример высококонкурентного рынка, где цена быстро реагирует на любые изменения спроса или предложения”, – комментирует член Биржевого комитета Инна Щербина.
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