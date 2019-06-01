Объемы жилищного строительства выросли на 32%

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По итогам января-марта 2019 года в Украине уже принято в эксплуатацию почти 2,5 млн кв. м жилья. Это на 32,3% больше, чем за первые 3 месяца прошлого года.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
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“Почти 2,5 млн кв. м жилья уже принято в эксплуатацию в этом году. Такие данные Госстата за I квартал 2019-го. Всего за 3 месяца уже введено в эксплуатацию более 26 000 новых квартир. Весомую долю в объеме всего принятого жилья составили частные дома. Отрасль динамично развивается, надеюсь, в этом и последующих годах мы сохраним эту тенденцию”, – сказал он.
Парцхаладзе также отметил важность строительства необходимой социальной инфраструктуры для жителей – детских садов, школ, поликлиник. Ведь сегодня существует большая проблема – диспропорция между строительством жилья и важных социальных объектов. Одна из основных причин этого – выдача градостроительных условий и ограничений с нарушениями. Это злоупотребления со стороны должностных лиц органов местного самоуправления – главных архитекторов городов.
Заместитель министра отметил, что, согласно нормам действующего ГСН “Планировка и застройка территорий”, рассчитаны показатели обеспечения местами в школах и детских садах. Это средние расчетные показатели: на 1000 жителей не менее 135 мест в школах и не менее 38 мест – в детских садах. Радиус пешеходной доступности школы должен составлять до 750 метров, до детсада – 300 метров. Нормы являются обязательными к исполнению и действуют с 1 сентября прошлого года.
По данным статистики, в Украине было принято в эксплуатацию
Всего за январь-март 2019-го принято в эксплуатацию 26098 новых квартир
Кроме этого, в I квартале 2019 г. были приняты в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 182,8 тыс кв. м. Это на 86,8% больше, чем за 3 месяца прошлого года.
В разрезе регионов лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали:
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