Экспорт товаров и услуг в 2018 году уменьшился на 1,6%

Вклад экспортного фактора в экономический рост в 2018 г. был негативным. Экспорт товаров и услуг в сравнимых ценах уменьшился на 1,6%, тренд снижения показателя экспорта в реальном измерении продолжается с 2012 г., и только в 2017-м наблюдался прирост на 3,8%. При этом в фактических долларовых ценах прирост экспорта товаров равнялся 9,4%, услуг — 10,6.

Следовательно, экспортные потоки продолжали генерировать дополнительный доход для национальной экономики, но этот доход связан не с увеличением отечественного производства, а с изменением цен на мировых рынках и, главное, с ростом реального курса гривни в связи с опережением девальвации инфляцией. Поэтому значительная часть дополнительного дохода поглощалась относительным ростом затрат производства отечественных производителей, что размывало их инвестиционный потенциал. В качестве примера, рост экспорта металлургической продукции в текущих ценах (в долларах США) на 14,9%, тогда как производство увеличилось (в сравнимых ценах) всего на 0,6%.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ярослав Жалило, доктор экономических наук, Национальный институт стратегических исследований. По его словам, зафиксированное статистикой ускорение экономического роста в 2018 г. парадоксальным образом произошло при ухудшении динамики всех основных составляющих совокупного спроса.