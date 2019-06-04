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Курс гривны упал на 1% за месяц - НБУ

Курс гривны упал на 1% за месяц - НБУ

В течение мая 2019 курс национальной валюты Украины к доллару и евро упал на 1%. Причиной этого стало обострение торговой войны между США и Китаем, а также рост политической неопределенности в Украине.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Национального банка Украины за май 2019 года.

«На валютном рынке в течение большей части мая гривна умеренно укреплялась благодаря значительному предложению иностранной валюты. Однако на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривна находилась под девальвационным давлением», – говорится в отчете НБУ.

В Нацбанке отмечают, что неблагоприятные внешние финансовые условия связаны прежде всего с обострением торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, которое больше всего влияет на экономики развивающихся стран.

«Ключевым событием мая 2019 стала эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Это существенно повлияло на мировые финансовые и товарные рынки, хотя конъюнктуру последних в значительной степени определяли факторы предложения», – добавляют в Нацбанке.

По материалам УНН
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