В НБУ назвали причины падения мировых цен на нефть и газ

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Мировые цены на нефть в мае демонстрировали повышенную волатильность, связанную с высокой геополитической напряженностью и ограниченным предложением на рынке.
Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (май 2019 года).
Как отмечается в обзоре, в течение месяца на цены в сторону роста давили: низкие объемы производства нефти в рамках выполнения соглашения ОПЕК+, низкий экспорт нефти Ираном и Венесуэлой из-за санкций США, прекращение поставок нефти из России в Европу по нефтепроводу “Дружба” из-за ее загрязнения, перебои с поставками из стран Ближнего Востока из-за нападения на танкеры вблизи ОАЭ и обострения конфликта в Ливии.
Однако по итогам месяца цены на нефть снизились вследствие обострения торгового противостояния между США и Китаем, что усилило опасения относительно перспектив роста мировой экономики, считают эксперты НБУ.
Кроме того, цены на природный газ на европейском рынке снизились до минимального уровня с 2006 года из-за высоких запасов благодаря теплой зиме и увеличению предложения из США и с территории России, говорится в обзоре.
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