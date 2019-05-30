Появилось расписание поезда Мукачево-Кошице

Словацкие железнодорожники обнародовали расписание движения поезда Кошице-Мукачево, который будет запущен уже в ближайший четверг.

Поезд будет курсировать два раза в день.

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Из Кошице он будет выезжать в 9:10 и 12:01, а из Мукачево – в 14:54 и 18:20. В пути он будет находиться около четырех часов.

Как пишут закарпатские журналисты, пока приобрести билеты нельзя.

По предварительной информации, билет на поезд Мукачево-Кошице будет стоить 7,5 евро.

Отметим также, что между Мукачево и Кошице поезд будет делать остановки в городах Чоп и Чиерна-над-Тисой. Он будет состоять из двух вагонов, рассчитанных на 78 посадочных мест.