Появилось расписание поезда Мукачево-Кошице

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Словацкие железнодорожники обнародовали расписание движения поезда Кошице-Мукачево, который будет запущен уже в ближайший четверг.
Поезд будет курсировать два раза в день.
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Из Кошице он будет выезжать в 9:10 и 12:01, а из Мукачево – в 14:54 и 18:20. В пути он будет находиться около четырех часов.
Как пишут закарпатские журналисты, пока приобрести билеты нельзя.
По предварительной информации, билет на поезд Мукачево-Кошице будет стоить 7,5 евро.
Отметим также, что между Мукачево и Кошице поезд будет делать остановки в городах Чоп и Чиерна-над-Тисой. Он будет состоять из двух вагонов, рассчитанных на 78 посадочных мест.
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