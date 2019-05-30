НБУ: Приватбанк нарушил закон о финмониторинге

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
НБУ сообщил, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2019 года применил к Приватбанку меру воздействия “письменное предупреждение за непредоставление на запрос специально уполномоченного органа информации” (цитата).
Ранее Нацбанк наложил “финмоновские” штрафы на ряд банков, в т.ч. Сбербанк (94,7 млн грн), Укрсоцбанк (30,45 млн грн), Универсал Банк (14,4 млн грн), ОТП Банк (7,1 млн грн), Мегабанк (6,2 млн грн), Таскомбанк (6,1 млн грн), Банк инвестиций та сбережений (5 млн грн), Пивденный (4,8 млн грн), МТБ Банк (4,35 млн грн), Мисто Банк (4,2 млн грн), РВС Банк (3 млн грн), Глобус (3 млн грн), Альпари Банк (2 млн грн), Сич (1,3 млн грн), Центр (1,2 млн грн), Украинский капитал (1,2 млн грн), Конкорд (1,2 млн грн), Айбокс Банк (0,46 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (0,45 млн грн), Укрсиббанк (0,4 млн грн), Восток (0,3 млн грн), Правекс Банк (0,2 млн грн), Расчетный центр (0,2 млн грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США будут проверять в соцсетях претендентов на визу5 ч. назад - 758 5
Аэропорту "Борисполь" грозит дефолт из-за решения КМУ об уплате дивидендов в размере 90%2 ч. назад - 975 4
Тель-Авив собирается перейти на электротранспорт к 2025 годуВчера, 23:00 - 402 4
В Украине намерены изменить правила приобретения недвижимости4 ч. назад - 3233 3
Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлянВчера, 21:03 - 1543 3
Аферы на шиномонтаже: как обманывают автовладельцев6 ч. назад - 10245 1
В Украине намерены изменить правила приобретения недвижимости4 ч. назад - 3233 3
В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередьВчера, 19:08 - 2929 2
Илон Маск придумал, как использовать корабль SpaceX на Земле11 ч. назад - 1966
Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлянВчера, 21:03 - 1543 3
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрамПозавчера, 12:10 - 388
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 3395 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1280
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3852 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1068