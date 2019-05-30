НБУ: Приватбанк нарушил закон о финмониторинге

НБУ сообщил, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2019 года применил к Приватбанку меру воздействия “письменное предупреждение за непредоставление на запрос специально уполномоченного органа информации” (цитата).

Ранее Нацбанк наложил “финмоновские” штрафы на ряд банков, в т.ч. Сбербанк (94,7 млн грн), Укрсоцбанк (30,45 млн грн), Универсал Банк (14,4 млн грн), ОТП Банк (7,1 млн грн), Мегабанк (6,2 млн грн), Таскомбанк (6,1 млн грн), Банк инвестиций та сбережений (5 млн грн), Пивденный (4,8 млн грн), МТБ Банк (4,35 млн грн), Мисто Банк (4,2 млн грн), РВС Банк (3 млн грн), Глобус (3 млн грн), Альпари Банк (2 млн грн), Сич (1,3 млн грн), Центр (1,2 млн грн), Украинский капитал (1,2 млн грн), Конкорд (1,2 млн грн), Айбокс Банк (0,46 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (0,45 млн грн), Укрсиббанк (0,4 млн грн), Восток (0,3 млн грн), Правекс Банк (0,2 млн грн), Расчетный центр (0,2 млн грн).