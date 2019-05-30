Межбанк: понедельник не будет легким началом месяца

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Этот понедельник не будет легким началом месяца. Обычно в первый рабочий день клиенты подводят итоги прошлого отчетного периода, окончательно просчитывают балансовые показатели, определяются с планами на новый месяц, что в целом снижает активность компаний на межбанке. “Минфин” и на сегодня прогнозирует за счет этого эффекта падение объемов операций – до 350-380 млн долларов при заключении до 600 сделок.
А вот с курсовой динамикой все гораздо сложнее. Дело в том, что валютный рынок прошлой недели порядком лихорадило и конца этой курсовой турбулентности в ближайшее время не ожидается. Клиенты пока не понимают перспектив развития украинской экономики и стратегии государства в этой сфере в период приближения парламентских выборов, “подзависшего” правительства и достаточно непростой ситуации как в государственных финансах, так и в части переговоров с международными кредиторами по новым траншам на фоне пиковых выплат этого года.
Все эта нервозность заставляет бизнес максимально экономить валюту и экспортеры не особо готовы ее тратить свыше обязательных 30%. Если к этому еще добавить приближение покупок “дочками” иностранных компаний валюты под вывод дивидендов и общий девальвационный настрой последний дней на межбанке и наличном рынке – то можно получить достаточно взрывоопасную смесь факторов, которые способны серьезно покачать курс в ближайшие дни.
Союзниками для гривны сейчас остаются достаточно низкие объемы ликвидности (на утро понедельника корсчета банков находятся на отметке в 48,8 млрд гривен) и завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ.
Мы ожидаем на 3 июня достаточно низкие объемы статистики торгов за счет эффекта начала месяца с периодическими спекулятивными атаками на гривну и коридор по доллару в пределах 26,75 — 27,00 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,83 / 26,86
евро – 29,93 / 29,97
российский рубль – 0,4103 / 0,4107
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда подешевеют электромобили - исследование BloombergПозавчера, 21:06 - 9081 6
США будут проверять в соцсетях претендентов на визу2 ч. назад - 418 4
Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлянВчера, 21:03 - 1231 3
В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередьВчера, 19:08 - 2708 2
Китай повысил пошлины на американские товарыОколо часа назад - 171 1
Аферы на шиномонтаже: как обманывают автовладельцев3 ч. назад - 4791 1
Названы марки авто, которые угоняют чаще всегоВчера, 14:25 - 2862
В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередьВчера, 19:08 - 2708 2
В каких сферах в столице больше всего вакансийВчера, 13:00 - 1673
Илон Маск придумал, как использовать корабль SpaceX на Земле8 ч. назад - 1321
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрамПозавчера, 12:10 - 324
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 3250 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1260
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3780 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1060