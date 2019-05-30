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Межбанк: понедельник не будет легким началом месяца

Межбанк: понедельник не будет легким началом месяца

Этот понедельник не будет легким началом месяца. Обычно в первый рабочий день клиенты подводят итоги прошлого отчетного периода, окончательно просчитывают балансовые показатели, определяются с планами на новый месяц, что в целом снижает активность компаний на межбанке. “Минфин” и на сегодня прогнозирует за счет этого эффекта падение объемов операций – до 350-380 млн долларов при заключении до 600 сделок.

А вот с курсовой динамикой все гораздо сложнее. Дело в том, что валютный рынок прошлой недели порядком лихорадило и конца этой курсовой турбулентности в ближайшее время не ожидается. Клиенты пока не понимают перспектив развития украинской экономики и стратегии государства в этой сфере в период приближения парламентских выборов, “подзависшего” правительства и достаточно непростой ситуации как в государственных финансах, так и в части переговоров с международными кредиторами по новым траншам на фоне пиковых выплат этого года.

Все эта нервозность заставляет бизнес максимально экономить валюту и экспортеры не особо готовы ее тратить свыше обязательных 30%. Если к этому еще добавить приближение покупок “дочками” иностранных компаний валюты под вывод дивидендов и общий девальвационный настрой последний дней на межбанке и наличном рынке – то можно получить достаточно взрывоопасную смесь факторов, которые способны серьезно покачать курс в ближайшие дни.

Союзниками для гривны сейчас остаются достаточно низкие объемы ликвидности (на утро понедельника корсчета банков находятся на отметке в 48,8 млрд гривен) и завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

Мы ожидаем на 3 июня достаточно низкие объемы статистики торгов за счет эффекта начала месяца с периодическими спекулятивными атаками на гривну и коридор по доллару в пределах 26,75 — 27,00 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,83 / 26,86
евро – 29,93 / 29,97
российский рубль – 0,4103 / 0,4107

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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