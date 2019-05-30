"Укрзализныця" получила годовую отсрочку на выплату 500 млн грн долга

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23 мая Хозсуд г. Киева в рамках дела №910/4102/19 утвердил новое мировое соглашение между “Укрзализныцей” и госпредприятием “Финансирование инфраструктурных проектов” (ГП “Фининпро”), потребность в котором возникла из-за невыполнения “Укрзализныцей” предшествующего мирового соглашения (утвержденного постановлением Хозяйственного суда г. Киева от 25.10.2018), согласно которому “Укрзализныця” должна вернуть для ГП “Фининпро” 500 млн грн долга (по договору беспроцентного займа от 09.06.2011) до 20.03.2019.
Согласно новому мировому соглашению, возврат указанных средств должен поизойти до 31.03.2020. При этом учитывается, что “Укрзализныця” уже оплатила для ГП “Фининпро” 15,8 млн грн. Как отмечается, за период с 01.04.2019 по 31.03.2020 должник также обязан уплатить кредитору сумму в размере 3% годовых и индекса инфляции (но не более 10,46% годовых от суммы долга).
Основателем ГП “Фининпро” является Государственное агентство инфраструктурных проектов.
ГП «Фининпро» в декабре 2012 года разместило 5-летние евробонды на 550 млн долл, в апреле 2011 года – 7-летние бумаги на 690 млн долл, в ноябре 2010 года – 7-летние бонды на 568 млн долл. Выпуск еврооблигаций производился под госгарантии в рамках подготовки Украины к Евро-2012. Эти долговые обязательства были реструктуризированы в 2015 году вместе с другими суверенными и квазисуверенными долгами Украины.
Ранее “Укрзализныця” заявляла, что произвела выплаты по евробондам в марте на 150 млн долл благодаря “поддержке правительства” (цитата), посредством привлечения средств в Ощадбанке и Госагентстве инфраструктурных проектов (Укринфрапроект).
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