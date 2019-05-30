NASA готовится возобновить полеты на Луну уже в 2020 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заключило контракты на строительство космических кораблей для доставки грузов на Луну.

Об этом пишет The New York Times.

Уже в 2020 году NASA планирует отправить на поверхность спутника Земли серию небольших роботизированных кораблей для проведения экспериментов и доставки оборудования.

31 мая NASA объявила о первых контрактах на постройку таких космических кораблей. Отмечается, что новые космические корабли станут первыми с тех пор, как астронавты “Аполлона-17” покинули поверхность Луны в 1972 году.

Первый полет может выполнить корабль компании Orbit Beyond в сентябре 2020 года. Компания получила от NASA 97 миллионов долларов для проведения работ. Orbit Beyond предложила доставить до четырех полезных грузов в Mare Imbrium, один из кратеров Луны.

Компания Astrobotic, которая получила 79,5 млн долларов на разработки, предложила доставить целых 14 полезных грузов в Lacus Mortis, еще один лунный кратер, летом 2021 года.

Компания Intuitive Machines получила 77 миллионов долларов, чтобы доставить 5 полезных грузов в Oceanus Procellarum, “интригующее” темное пятно на Луне, сообщает издание.

В ноябре 2018 года NASA объявила, что выбрала 9 компаний, которые в течение следующего десятилетия будут претендовать на сумму до 2,6 миллиарда долларов за доставку полезных грузов на Луну. Это может быть небольшое оборудование, например, ретрорефлекторы – зеркала, отражающие свет в том направлении, из которого он пришел. Это позволит точно измерить гравитацию Луны.

Отмечается, что космические корабли, которые будут построены, были бы маленькими для космонавтов или даже для доставки материалов на поверхность. Тем не менее, эти космические корабли могли бы обследовать потенциальные места посадки для человеческих миссий.

Следующие миссии космонавтов должны состояться около лунного Южного полюса. Там находится лед, который не только будет источником воды, но также может быть разбит на водород и кислород.

Оба элемента могут обеспечить двигатель ракетным топливом, а кислород станет источником воздуха для астронавтов.

Миссии могли бы также доставить прототипы будущих телескопов и других научных приборов.

Отмечается, что NASA рассматривает возможность отправки людей на Луну в 2024 году.