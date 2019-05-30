Европейский автобусный лоукостер планирует выйти на украинский рынок

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания FlixBus, планирует выйти на украинский рынок.

Об этом сообщает ЦТС.

В частности, 11 июня 2019 года представители FlixBus проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию, пишет издание.

Гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

Напомним, в 2017 году компания объявила об открытии рейсов из ЕС в четыре украинских города.

Автобусы из Киева, Львова, Ривного и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Минимальная цена билета со скидкой, например, Киев-Прага, составляла 5 евро, а время в пути – около суток.

Правда, тогда в компании рассказали о том, что перевозки в и из Украины будет осуществлять партнер Flixbus – чешская компания Umbrella.

Это типичный порядок для работы FlixBus, ведь компания сотрудничает с более чем 250 региональными партнерами-перевозчиками, имеющими общую систему продажи билетов и общий бренд.

В настоящее время маршруты автобусов компании FlixBus проложены через более чем 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.