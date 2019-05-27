Портовая отрасль Украины привлечет в ближайшие несколько лет миллиард долларов инвестиций, - Омелян

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Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, по данным последней отчетности, составлял не менее 1,7 млрд долларов США, что составляет 2% внутреннего валового продукта страны.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает правительственный портал.
“В 2019 году Администрация морских портов Украины планирует завершить выполнение собственных обязательств по пяти крупным инфраструктурными проектам в пяти портах. Общая сумма инвестиций АМПУ и бизнеса за весь период их реализации должна составить более 16 млрд грн. Более 3,5 млрд грн инвестировано АМПУ в развитие портовой инфраструктуры: с 2015 года инвестиции увеличились в 3,3 раза. Более 100 млн долларов инвестировано АМПУ в развитие портов за 2 последних года. Без малого миллиард долларов – $926 650 000 – именно столько портовая отрасль Украины привлечет в ближайшие несколько лет. Наибольшая доля этой суммы – проекты государственно-частного партнерства. 30 проектов на более одного миллиарда долларов. Именно столько сегодня насчитывает Инвестиционный портфель АМПУ и бизнеса в портах”, – сообщает министр.
Министр заверил, что Министерство и в дальнейшем будет продолжать развитие портовой отрасли Украины.
«Наша цель – чтобы украинские порты не конкурировали между собой, а конкурировали с европейскими и мировыми портами. Это достижимо. Инвесторы понимают, что инфраструктурные проекты продолжаются десять, двадцать лет, за это время меняются многие президенты и правительства, но если сегодня правительство совместно с парламентом и президентом введет прозрачную и эффективную модель сотрудничества государства и бизнеса, такие проекты точно будут успешны», – подытожил Владимир Омелян.
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