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Украинец создал систему распознавания лиц и автомобилей

Украинец создал систему распознавания лиц и автомобилей

Винницкий стартап IncoreSoft разработал систему автоматического распознавания номерных знаков автомобилей и лиц людей в общественных местах.

Идея разработки системы для распознавания объектов в городе возникла у CEO компании Олега Сивинюка в 2017 году. Проект называется Vezha, работа над ним началась в августе 2018 года. Команда из 11 человек делала проект на собственные средства, без привлечения инвестиций.

Система Vezha непрерывно мониторит записи с камер видеонаблюдения, установленных в городе. Затем анализирует данные на предмет потенциально опасных ситуаций, на которые следует быстро реагировать.

Кроме этого, система может распознавать лица в потоке, анализируя кадры в реальном времени, и сопоставляет их с базой поиска. В случае совпадения происходит информирование правоохранительных органов. Система имеет модуль анализа массовых собраний, который ищет по видео скопления людей. В системе используется искусственный интеллект – сверточные нейронные сети. Это архитектура нейронных сетей, распознающая образы.

Технология уже «принята на вооружение», и ее использует Винницкий муниципальный центр по контролю за ситуацией на улицах и дорогах города. За последние три месяца, с помощью системы Vezha патрульная полиция Винницы обработала 1935 нарушений правил парковки (и обнаружила два уголовных преступления). Кроме этого, с помощью модуля зафиксировали совершение двух преступлений.

Сейчас систему тестируют в Ивано-Франковске.

По материалам ua.news
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