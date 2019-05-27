Под Краматорском смонтировали самую большую в Украине ветроэнергетическую установку

Возле поселка Ясногорка в Краматорске закончили монтаж первой ветроэнергетической установки (ВЭУ) мощностью 4,5 МВт.

На ветроэнергетической установке, расположенной в ветропарке, установлены все лопасти. Далее монтажные работы продолжатся на двух других ВЭУ.

Для монтажа применялась механизированная траверса, изготовленная в Украине. При монтажных работах приспособлением можно управлять дистанционно. Впервые в Украине проводился монтаж лопастей такого размера – каждая из них длиной 75 метров.

В течение трех лет в ветропарке Краматорска планируется установить 15 ВЭУ. Для монтажа ветроэнергетических установок привезли и установили кран Liebherr LR 1750/2 высотой 139 метров. С 16 февраля предприятие “Фурлендер Виндтехнолоджи” начало свозить к месту строительства ветропарка элементы конструкции ветроэнергетических установок. Непосредственно монтажные работы начались 19 февраля.