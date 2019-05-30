Wizz Air увеличила чистую прибыль на 6%

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings PLC увеличила чистую прибыль на 6% по итогам 2019 финансового года, при этом показатель стал рекордным и составил почти 300 миллионов евро.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Так, чистая прибыль Wizz Air за год, завершившийся 31 марта, составила 291,6 млн евро по сравнению с 275,1 млн евро годом ранее.
Доналоговая прибыль компании увеличилась на 4,5%, до 300,2 млн евро по сравнению с 287,3 млн евро по итогам 2018 фингода.
Выручка Wizz Air выросла на 19,6%, до 2,319 млрд евро против 1,939 млрд евро в предыдущем фингоду, отметили в компании.
Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 16,7% и составило 34,6 млн человек по сравнению с 29,6 млн человек в 2018 фингоду.
При этом общие операционные расходы компании выросли на 22,7%, до 2,019 млрд евро против 1,646 млрд евро годом ранее.
Согласно прогнозу компании, ее чистая прибыль в 2020 финансовом году составит от 320 млн евро до 350 млн евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда подешевеют электромобили - исследование BloombergВчера, 21:06 - 5932 3
Украина, Грузия и Азербайджан запустят железнодорожный маршрут из Китая в ЕвропуВчера, 07:08 - 610 1
Венгрия выделит свыше 7,5 млн евро на закарпатскую "культурную экспансию"Вчера, 18:22 - 1076 1
Основные потребители украинского алкоголя за рубежом12 ч. назад - 7650
Когда подешевеют электромобили - исследование BloombergВчера, 21:06 - 5932 3
Владельцы биометрических паспортов смогут самостоятельно проходить контроль в аэропортах Варшавы8 ч. назад - 3553
Названы города с самым дорогим общественным транспортом11 ч. назад - 3402 1
Сколько зарабатывают сотрудники известных IT-компаний (инфографика)9 ч. назад - 1900
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрамВчера, 12:10 - 229
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 2997 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1216
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3650 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1030