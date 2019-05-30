Wizz Air увеличила чистую прибыль на 6%

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings PLC увеличила чистую прибыль на 6% по итогам 2019 финансового года, при этом показатель стал рекордным и составил почти 300 миллионов евро.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, чистая прибыль Wizz Air за год, завершившийся 31 марта, составила 291,6 млн евро по сравнению с 275,1 млн евро годом ранее.

Доналоговая прибыль компании увеличилась на 4,5%, до 300,2 млн евро по сравнению с 287,3 млн евро по итогам 2018 фингода.

Выручка Wizz Air выросла на 19,6%, до 2,319 млрд евро против 1,939 млрд евро в предыдущем фингоду, отметили в компании.

Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 16,7% и составило 34,6 млн человек по сравнению с 29,6 млн человек в 2018 фингоду.

При этом общие операционные расходы компании выросли на 22,7%, до 2,019 млрд евро против 1,646 млрд евро годом ранее.

Согласно прогнозу компании, ее чистая прибыль в 2020 финансовом году составит от 320 млн евро до 350 млн евро.