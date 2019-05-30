Nokia выпустит смартфон с камерой в экране

Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, готовится анонсировать два новых смартфона: Nokia 5.2 и Nokia 6.2. Это произойдет на специальном мероприятии 6 июня в Милане. Новинки придут на смену прошлогодним моделям среднего класса: Nokia 5.1 и Nokia 6.1.

О Nokia 5.2 практически ничего не известно, но Nokia 6.2 уже успела засветиться в Сети. Как следует из названия, смартфон получил дисплей диагональю 6,2 дюйма. Он занимает всю лицевую панель — фронтальная камера размещена в специальном отверстии.

На задней панели разместятся двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Предположительно, смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

Nokia 6.2 получит Android 9 Pie прямо из коробки. Другие детали пока неизвестны. HMD Global уже выпустила один смартфон с перфорированным дисплеем — Nokia X71 для китайского рынка. Возможно, Nokia 6.2 — это его международная версия.