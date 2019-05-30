0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Китай отправит марсианскую экспедицию к 2020 году

Китай отправит марсианскую экспедицию к 2020 году

Китай продолжает подготовку к запуску своей первой научной миссии по исследованию Марса. Космический аппарат должен быть запущен летом следующего года, и сейчас он находится на этапе сборки.

Об этом журналу SpaceNews сообщил директор Национального центра космической науки в Пекине Ван Чи.

Китайская марсианская миссия состоит из орбитального аппарата и небольшого марсохода. Спутник будет оборудован камерой высокого разрешения, сопоставимой с камерой HiRISE на американском спутнике Марса MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Также на нем будет камера «среднего разрешения», радар для изучения внутреннего строения Марса, спектрометр для изучения минералогического состава поверхности, магнитометр, детекторы нейтральных и энергетических частиц.

Масса марсохода составляет всего около 240 кг. Для получения электроэнергии он будет использовать солнечные батареи. Состав научных инструментов включает еще один радар, многоспектральную камеру, приборы для изучения климата и электромагнитной среды, а также лазерный оптико-эмиссионный спектрометр.

Схема посадки марсохода включает этап первоначального торможения об атмосферу, торможение при помощи сверхзвукового парашюта и заключительный этап реактивной мягкой посадки. Испытания двигателя с регулируемой тягой, который будет использоваться для торможения, завершились в мае.

Ученые рассматривают два района посадки марсохода: Равнину Хриса (Chryse Planitia) и Равнину Исиды (Isidis Planitia). Обе находятся в северном полушарии Марса вблизи экватора.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.