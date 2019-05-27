Цукерберг сохранил пост главы совета директоров Facebook

Несколько акционеров Facebook выступили с предложением отстранить Марка Цукерберга от должности председателя совета директоров компании. Члены совета директоров на заседании 29 мая не поддержали эту инициативу.

Об этом сообщает Daily Mail.

Акционеры также представили на рассмотрение совета еще семь предложений, целью которых было «ослабить контроль Цукерберга». Ни одна из этих инициатив также не нашла поддержки у совета директоров.

Ранее сооснователь Facebook Крис Хьюз заявил, что у Марка Цукерберга больше влияния, чем у кого-либо в правительстве или частном секторе США. В связи с этим, как считает господин Хьюз, нужно покончить с монополией соцсети и разделить Facebook на несколько компаний. Марк Цукерберг эту идею не поддержал.