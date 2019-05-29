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В Китае представили компактный электрокар (видео)

В Китае представили компактный электрокар (видео)

Компания BYD представила в Китае электрический мини-автомобиль BYD e1, основанный на BYD F0.

Модель позиционируется как дешевый электрокар начального уровня.

При цене 59 900 – 79 900 юаней ($8 68 – 11579) e1 может потенциально достичь уровня продаж в десятки тысяч единиц в месяц, но китайский рынок меняется, и потребители с большей готовностью покупают большие и более безопасные автомобили. Со старта продаж уже реализовали более тысячи авто.

В модели e1 установлена ​​большая для размера электрокара батарея мощностью 32,2 кВт-ч, которая способна выдерживать до 305 км от одной зарядки. Электродвигатель является одним из самых маленьких в электромобилях, но его хватает для работы в городском цикле.

Автомобиль BYD e1 получил длину 3465 мм, ширину 1618 мм и высоту 1500 мм с колесной базой в 2340 мм. Электромобиль будет приводится в действие благодаря электродвигателю с постоянными магнитами и литий-марганцевому аккумулятору.

Разгон от 0 до 50 км/ч занимает 5,9 секунды, заряд батареи с 30% до 80% – полтора часа.

По материалам НВ
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