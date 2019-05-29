В Китае представили компактный электрокар (видео)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания BYD представила в Китае электрический мини-автомобиль BYD e1, основанный на BYD F0.
Модель позиционируется как дешевый электрокар начального уровня.
При цене 59 900 – 79 900 юаней ($8 68 – 11579) e1 может потенциально достичь уровня продаж в десятки тысяч единиц в месяц, но китайский рынок меняется, и потребители с большей готовностью покупают большие и более безопасные автомобили. Со старта продаж уже реализовали более тысячи авто.
В модели e1 установлена большая для размера электрокара батарея мощностью 32,2 кВт-ч, которая способна выдерживать до 305 км от одной зарядки. Электродвигатель является одним из самых маленьких в электромобилях, но его хватает для работы в городском цикле.
Автомобиль BYD e1 получил длину 3465 мм, ширину 1618 мм и высоту 1500 мм с колесной базой в 2340 мм. Электромобиль будет приводится в действие благодаря электродвигателю с постоянными магнитами и литий-марганцевому аккумулятору.
Разгон от 0 до 50 км/ч занимает 5,9 секунды, заряд батареи с 30% до 80% – полтора часа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко передал 1,75 млн грн на помощь армииВчера, 08:12 - 1662 16
Стало известно, когда президент “разберется” с тарифами для украинцевВчера, 10:03 - 6722 15
Украинцы могут покупать ценные бумаги онлайн через Приват24Вчера, 15:06 - 3007 8
МАУ задолжала Украине 476 миллионов гривенВчера, 15:29 - 553 6
В Украине вводится автоматический арест счетов должников по алиментам: что известноВчера, 09:03 - 1242 3
Стало известно, когда президент “разберется” с тарифами для украинцевВчера, 10:03 - 6722 15
Киевский городской центр занятости назвал наиболее оплачиваемую вакансию КиеваВчера, 08:02 - 6084
Межбанк: гривну ждет непростая пятницаВчера, 11:20 - 3758
Украинцы могут покупать ценные бумаги онлайн через Приват24Вчера, 15:06 - 3007 8
У Кличко рассказали, когда откроют Шулявский мостВчера, 12:59 - 1756 1
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)Позавчера, 10:20 - 2416 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1133
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3405 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 987
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 1141