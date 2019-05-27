Ученые разработали перчатку, которая может определять объекты на ощупь

Исследователи из США создали сенсорную перчатку с искусственным интеллектом, которая может определять объекты тактильно.

Ученые из Массачусетского технологического института разработали «масштабируемую тактильную перчатку» с искусственным интеллектом, которая поможет электронным системам определять объекты после прикосновения.

Укомплектованное 550 небольшими сенсорами устройство может определять 26 различных объектов, в том числе банку газировки, ножницы, теннисный мяч, ложку, шариковую ручку, чашку и другие.

Нейронная сеть идентифицирует объекты на ощупь с точностью в 76% и может определить вес объектов до 60 грамм.

Собранные сенсорные данные должны дать ученым лучшее понимание того, как работают различные части ладони и пальцы, поэтому «умная» перчатка может стать прорывом в сфере протезирования.

Сообщается, что это не первая подобная перчатка, но предыдущие разработки стоили несколько тысяч долларов и имели гораздо меньше сенсоров. Стоимость производства нового устройства составляет всего $10.

«Мы всегда хотели, чтобы работы делали то, что умеют люди, например, мыть посуду. Для этого они должны уметь действительно хорошо управлять объектами», – говорит исследователь MIT Субраманиан Сундар.