Ученые разработали перчатку, которая может определять объекты на ощупь

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Исследователи из США создали сенсорную перчатку с искусственным интеллектом, которая может определять объекты тактильно.
Ученые из Массачусетского технологического института разработали «масштабируемую тактильную перчатку» с искусственным интеллектом, которая поможет электронным системам определять объекты после прикосновения.
Укомплектованное 550 небольшими сенсорами устройство может определять 26 различных объектов, в том числе банку газировки, ножницы, теннисный мяч, ложку, шариковую ручку, чашку и другие.
Нейронная сеть идентифицирует объекты на ощупь с точностью в 76% и может определить вес объектов до 60 грамм.
Собранные сенсорные данные должны дать ученым лучшее понимание того, как работают различные части ладони и пальцы, поэтому «умная» перчатка может стать прорывом в сфере протезирования.
Сообщается, что это не первая подобная перчатка, но предыдущие разработки стоили несколько тысяч долларов и имели гораздо меньше сенсоров. Стоимость производства нового устройства составляет всего $10.
«Мы всегда хотели, чтобы работы делали то, что умеют люди, например, мыть посуду. Для этого они должны уметь действительно хорошо управлять объектами», – говорит исследователь MIT Субраманиан Сундар.
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