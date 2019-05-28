Токийский аэропорт будут охранять роботы-патрульные

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Компания-оператор аэропорта Нарита вблизи Токио представила робота, который будет использоваться для патрулирования зданий терминалов.
Об этом сообщает NHK World-Japan.
Компания решила использовать роботов, чтобы повысить уровень безопасности, принимая во внимание ожидаемое увеличение количества гостей, которые приедут на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио 2020 года.
Роботы выходят на дежурство 3 июня. В среду средствам массовой информации показали, как будут работать эти машины.
Робот на колесах 120 см высотой оснащен камерой видеонаблюдения полного обзора, сенсорами для обнаружения препятствий и другим оборудованием, включая металлодетектор.
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