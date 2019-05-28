Токийский аэропорт будут охранять роботы-патрульные

Компания-оператор аэропорта Нарита вблизи Токио представила робота, который будет использоваться для патрулирования зданий терминалов.

Об этом сообщает NHK World-Japan.

Компания решила использовать роботов, чтобы повысить уровень безопасности, принимая во внимание ожидаемое увеличение количества гостей, которые приедут на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио 2020 года.

Роботы выходят на дежурство 3 июня. В среду средствам массовой информации показали, как будут работать эти машины.

Робот на колесах 120 см высотой оснащен камерой видеонаблюдения полного обзора, сенсорами для обнаружения препятствий и другим оборудованием, включая металлодетектор.